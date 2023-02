Schenkungen für die Kunstsammlung Rückkehr der Cassel-Zwerge ins Kaiser-Wilhelm-Museum

Der Kreis als Symbol der Unendlichkeit oder des nie endenden Kreislaufs von Werden und Vergehen ist sein Thema. Schon in den frühen Arbeiten von Will Cassel taucht er leitmotivisch auf. „Jetzt schließt sich der Kreis“, sagt der Künstler. Denn nach vielen Jahren ist Cassel wieder einmal zentrale Figur einer Ausstellung in den Krefelder Kunstmuseen. Im Kaiser-Wilhelm-Museum (KWM) sind in der Reihe „Sammlung in Bewegung“ drei Räume neu bestückt, die am Donnerstag, 2. März, beim KunstImPuls von 17 bis 21 Uhr eröffnet werden.