„Produktive Räume“ in Krefeld Beim Artist Talk Künstler in den Museumsvillen treffen

50 Kreative aus Krefeld und der Region gestalten die „Produktiven Räume““ in den Häusern Esters und Lange an der Wilhelmshofallee. Zu Kunst und Design aus Krefeld bieten die Kunstmuseen Krefeld ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm an. Im Zentrum stehen Führungen und Live-Gespräche mit den Akteuren selbst. Am Wochenende geht es los.