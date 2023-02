Ausstellung bei Kunst und Krefeld Heckmanns‘ Welt der Papiergestalten

Papier ist geduldig. Es wird aus Pflanzenfasern gewonnen, denen die Feuchtigkeit entzogen wird. Ein nachwachsender Rohstoff, der inzwischen wertvoll und immer teurer wird. Das war anders in den 1960-er Jahren, als die arte povera, die „arme Kunst“, mit allem experimentierte, was verfügbar und günstig war. Einer, der aus dem „armen Material“ eine reiche Welt erschuf, war Jürgen Heckmanns (1939-2019). Ein Teil dieser Welt ist zurzeit in der Alten Post an der Steinstraße zu sehen.