Krefelder Weihnachtstipps : Kulturgeschenke für Kurzentschlossene

Etwas Praktisches. Etwas für den Haushalt. Das kan auch Freude machen, wenn es ein Geschirrtuch mit edler Einwebung ist. Das ist Küchenkultur. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Plötzlich ist wieder Weihnachten - und es fehlt noch das besondere Geschenk. Oder zumindest eine raffinierte Kleinigkeit. Eine subjektive Auswahl von Petra Diederichs und Christina Schulte.

Praktische Helfer Im Deutschen Textilmuseum gibt es jetzt Küchenhandtücher im Schachbrettmuster mit dem Aufdruck des Museumsnamens, einmal in kräftigem Rot, einmal in Hell. Das Augsburger Textilmuseum hat die exklusiven Stücke aus reiner Baumwolle eigens für das Haus am Linner Andreasmarkt hergestellt. Im Museumsshop zu erwerben für 10,95 Euro. Neu sind Stricknadeln aus Holz in Regenbogenfarben (ab 8,75 Euro) oder geschwungene Anhänger am Stoffband aus gefärbtem und poliertem Holz für 50 Euro. Und natürlich allerlei wie das grünseidene Drachentuch (49,90 Euro) oder Filzuntersetzer in Sternenform (3,95).

Cover der CD Lov von M. Walking on the Water Foto: Petra Diederichs

Kult-Mucke M. Walking on the Water muss man den Krefeldern, die im vorigen Jahrhundert geboren sind, nicht erklären. Jüngere könnten mit der neuen CD, die in diesen Tagen herausgekommen ist, eine Entdeckung machen. Das Cover: gewohnt mysteriös. Der Titel: betont minimalistisch „Lov“ (sogar aufs E verzichten die Jungs). Die Musik: mit Suchtpotenzial. Markus Maria Janzen und Mike Peltzer haben 13 Songs mit Nachwirkung geschrieben - übers Glück und das bisschen, was einem dazu immer noch fehlen könnte. Einspieltipp: Blue Birds. Da reißt die rauhe Zärtlichkeit in Jansens Stimme einem die Füße weg. Preis rund 18 Euro.

Unikat Gewebehandstickerei Maulbeerblätter aus dem Haus der Seidenkultur Foto: HdS

Erlesene Handstickerei Wilma Ingendae kann mit Fäden malen. Die Krefelderin ist eine der Letzten ihrer Zunft: Sie ist Gebildehandstickerin. Für das Haus der Seidenkultur hat sie Krefeld-Logos entworfen. Die feinen Handarbeiten sind Unikate und Zeitzeugnisse zugleich. Das Motiv mit den Maulbeerblättern ist für 160 Euro zu haben im kleinen Museum an der Luisenstraße 15. Der Online-Museumsshop ist rund um die Uhr geöffnet und bietet auch Textilien und Accessoires aus Seide mit historischen Dessins: www.seidenkultur.de. Dort gibt es auch gewebte Bilder in kleinen Editionen - zum Beispiel die Geburt Christi (19 Euro).

Cover Eine Familie in Berlin von Ulrike Renk Foto: atb Verlag

Dichterliebe Die Krefelder Autorin Ulrike Renk hat den ersten Band einer neuen Trilogie schon im Spätsommer vorgestellt – eine einzige Lesung war bisher möglich. In ihrem Roman blättert sie das Leben der Paula Dehmel auf. Wir finden uns im Berlin am Ende des 19. Jahrhunderts. Paula Oppenheimer verliebt sich in den Dichter Richard Dehmel und muss sich gegen die Bedenken ihrer Familie durchsetzen. Wie immer erschafft Ulrike Renk einen eigenen Kosmos, der auf Fakten beruht und mit Fantasie angereichert ist. Ihre Quelle bei „Eine Familie in Berlin. Paulas Liebe“ sind die Briefe der Geschwister Oppenheimer. Aufbau Verlag, Taschenbuch, 12,99 Euro. Der nächste Band erscheint 2022.

Keramikvon Antje Schwittmann-Schops (Chamäleon) und Porzellandesign Gilda und Knut Michalk Foto: Petra Diederichs

Tierischer Ton Wer zum Fest ein Haustier verschenken möchte, kann ja erst einmal einen pflegeleichten Mitbewohner auswählen. Vielleicht ein Chamäleon, das Eindruck schindend im Regal hocken kann, einen Fuchs oder eine Eule, die sich als Pfeffer- oder Salzstreuer auch noch nützlich machen. Im hübschen Künstler-Laden „ebenerdig“ am Karlsplatz gibt es auch Schmuck, irdene Weihnachtsdeko und alles, was in Keramik möglich ist. Alles Unikate. Das Chamäleon von Antje Schwitt-Schoppmann kostet 190 Euro, Fuchs und Eule aus der Porzellanwerkstatt Gilda und Knut Michalk je 14 Euro.

Abendkasse von Johannes Floehr und Andre Lux Foto: Petra Diederichs

Pleiten, Pech und Pannen. Sag mal, was war dein beschissenster Auftritt? Mit dieser Frage haben Johannes Floehr und André Lux Leute aus dem Bühnenleben konfrontiert: Krefelder wie der Schauspieler Henning Kallweit oder der Musiker Waldo Karpenkiel, auch Prominenz wie Gentleman, Judith Holofernes (Wir sind Helden) und Lisa Fellner liefern ab, aber auch Nachwuchs-Slammer, Techniker und Bühnenarbeiter. Die Anekdoten sind versammelt in „Abendkasse“. Das ist witzig, oft aberwitzig, manchmal peinlich, wie das Gefühl, das Laura Karasek bei einem Auftritt bei einer ZDF-Gala zwischen Robbie Williams und Thomas Gottschalk beschlich. Alles ist für Lesefaule in kurzen Häppchen mit schrägen und pointierten Cartoons angereichert. Lektora Verlag, 19,80 Euro.

Seidentuch aus dem KWM Foto: Petra Diederichs

Schick mit Kunst Früher gab es das Muster als Tapete oder Bucheinband: Motive aus den Wiener Werkstätten um 1900 sind auf edle Seide gedruckt und im Shop des Kaiser-Wilhelm-Museums als Halstuch oder Krawatte zu haben. Zum Beispiel das Damenseidentuch, für das ein Entwurf von Tilman Moser Pate stand (79 Euro). Für 9,50 Euro gibt es Krefeld-Ansichten als Skatspiel.

Stadttteilanthologie Hüls III Foto: VHM

Stadtteilanthologie „Hüls“. Der Verlag der Hülser Mitteilungen hat nun schon zum dritten Mal eine Sammlung von Gedichten und Geschichten, Fotos und Bildern aus Hüls vorgelegt. Die Brüder Tom und Fynn Wagner haben ihren Opa zu seiner Pfadfinderzeit befragt, der zwölfjährige Kilian Hoever hat in einem bunten Bild die Abendstimmung an einer Allee eingefangen. Künstler haben Bilder beigesteuert, und die Texte gehen von Mundarterzählungen über -gedichte und hochdeutsche Lyrik, mal mit und mal ohne Reim, bis zu wehmütigen oder heiteren Erinnerungen. Allen gemeinsam: Der hochgeschätzte Stadtteil Hüls ist Inhalt aller Betrachtungen. Preis 15,85 Euro in Hülser Buchhandlungen.

Hüls, die Welt und der Himmel von Hans-Martin Große-Oetringhaus Foto: Petra Diederichs

Noch mehr Hüls Allen, die den Krefelder Stadtteil für den Nabel der Welt halten, liefert Hans Martin Große-Oetringhaus Argumentationsfutter. Aber auch die anderen, die sich in „Hüls, die Welt und der Himmel“ festschmökern, werden am Ende überzeugt sein: Die Welt wäre nicht, wie sie ist, wenn es Hüls nicht gäbe. Im letzten Teil seiner Trilogie über seine Wahlheimat lässt der Autor den Simplizius Simplizissimus auflaufen, rechnet ab mit einem „Ungebetenen Gast aus Asien“ (Buchsbaumzündler), erzählt von echten Typen und der Herkunft der Straßennamen. Leise Melancholie und leiser Humor treffen auf großes Heimat-Selbstbewusstsein. „Die Geschichte wie auch die Gegenwart von Hüls weisen mannigfaltige Verknüpfungen mit der Außenwelt auf“, schreibt der Autor, die Welt habe Hüls beeinflusst, aber Hüls auch die Welt. Iatros Verlag, Preis: 17 Euro.

Die Heimat Bd 22für das Jahr 2021 Foto: ped