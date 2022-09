Krefelder Kulturverein : Kulturfabrik bekommt jetzt eine Büroleiterin

Lena Watzlawik (Mitte) ist ab Oktober Verstärkung im Kufa-Team mit (vl.) Robin Lotze, Dirk Esser, Larissa Jagnow und Björn Digrin Foto: Kufa

Krefeld Lena Watzlawik verstärkt die Kufa auch bei der Programmplanung. So will der Verein die Krise in der Kulturbranche meistern und groß ins 40. Jahr einsteigen.

Seit fast 40 Jahren ist die Kufa fest im Krefelder Kulturleben verankert - dank des Engagements eines Vereins. Die Kulturfabrik Krefeld e.V. stellt sich ab Oktober personell breiter auf und verstärkt sich mit Lena Watzlawik. Die 34-jährige gebürtige Krefelderin ist Kulturwirtin. So breit aufgestellt will der Verein die schwierige Situation der Kulturbranche besser meistern und blickt auch aufs kommende Jubiläumsjahr.

Lena Watzlawik ist seit 15 Jahren in der Event- und Kulturbranche tätig und Teilhaberin der Eventagentur Beatsmart. In der Kufa wird sie die Büroleitung übernehmen und bei der Programmgestaltung unterstützen. Sie sagt: „Für mich als Krefelderin ist die Kufa eine nicht wegzudenkende Institution, und ich freue mich sehr, diesen Ort in Zukunft mitgestalten zu dürfen und stark für die Zukunft aufzustellen.“

Mit einem neu gewählten Vorstand geht die Kufa Richtung Jubiläum. Die bisherigen Vorstände Robin Lotze (1. Vorsitzender), Larissa Jagnow (jetzt 2. Vorsitzende) und Sebastian Noack (Kassenwart) wurden bei der Jahresversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Nachdem Anfang des Jahres ein Vorstand aus persönlichen Gründen ausgeschieden war, wird der Vorstand nun vom neuen 3. Vorsitzenden Björn Digrin komplettiert. Der 53-Jährige war bisher im Technik-Ausschuss tätig und ist bereits seit 2014 ehrenamtlich in der Kufa aktiv.