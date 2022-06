Auftritt im Schlachthof : Crime & The City Solution spielen in Krefeld

Eine Band, die sich alle paar Jahre neu erfindet: Crime & The City Solution. Foto: VA

Krefeld Die Kultband aus dem Wim-Wenders-Film „Himmel über der Wüste“ tritt am Freitag, 10. Juni im Schlachthof auf. Den Veranstaltern ist damit ein Coup gelungen.

Endzeitstimmung im Musikclub. Die Szenerie ist so düster wie die Stimme des Sängers, der - sich windend - einen mystischen Schwanengesang ins Volk trägt: Simon Bonney und Crime & The City Solution sind auf dem Zenith ihrer Popularität. 1987 haben sie mit ihrem Song „Six Bells Chime“ eine Liveperformance in Wim Wenders‘ „Himmel über Berlin“. Der Film wurde international zig-fach ausgezeichnet und hat das Etikett „Kult“ aufgepappt bekommen. Das Schildchen hängt auch an der Band, die mehrfach den Sound zu Wenders-Filmen stellte.

Am Freitag, 10. Juni, tritt Crime & The City Solution im Schlachthof auf. Ein Coup. Zwischen den Stationen Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Hamburg, Mailand, Wien, Budapest, London... steht Krefeld auf dem Plan ihrer Europatournee. „Was für ein Glück für unsere Stadt, dass es genau für diesen Freitag eine Lücke im Tourplan gab. Ich freue mich riesig, dass wir die Band zum Konzert in den Schlachthof holen konnten“, sagt Philip Lethen von Construction Set, der Krefelder Band, die als Vorgruppe auftritt.

Es ist eine Art musikalischer Wiedergeburt, die die Band auf ihrer Sommertour feiert. Simon Bonney hat die erste Version 1979 als 16-Jähriger in Sydney gegründet. Nach wenigen Monaten - und ohne eine Platte veröffentlicht zu haben - löste sich die Band auf. Bonney ging nach London, wo er Mitte der 80er eine neue Band mit dem selben Namen gründete. Auch frühere Musiker von „Birthday Party“ gehörten dazu. Die Band siedelte um nach Berlin und gehörte zu den wichtigen Impulsgebern der Kunst-Punk -Bewegung und stand in einer Reihe mit Nick Cave & The Bad Seeds, die den Soundtrack zu „Himmel über Berlin“ bestimmten.

Bonney, immer noch rastlos Reisender, wanderte in die USA aus, gründete dort vor zehn Jahren wieder eine neue Version von Crime & The City Solution, zu der auch David Eugene Edwards (Wovenhand, 16 Horsepower) und Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) gehörten. Und wieder wurde es still um die Band. Jetzt ist der Phoenix ein weiteres Mal bereit zum Flug mit einer großen Tournee. Um Sänger Simon Bonney gruppieren sich Bronwyn Adams (Violine, Gesang, Loops), Georgio Valentino (Floridian Synth und Gitarre), Donald Baldie (Piano), Baron Anastis (Bass) und Chris Hughes (Schlagzeug).