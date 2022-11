Vorverkaufsstart der Kombi-Tickets : Beikircher und Bosetti auf der Kufa-Kabarettbühne

Konrad Beikircher ist Ehrenmitglied der Kufa. Er tritt am 5. Februar auf. Foto: Beikircher

Krefeld Das Kabarettprogramm fürs erste Halbjahr 2023 steht. Warum die Kombi-Tickets diesmal in zwei Versionen angeboten werden und wer noch in der Kufa auftritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Konrad Beikircher ist Südtiroler, aber im Herzen Rheinländer. Das ist bekannt. Dass dieses Organ vermutlich im Krefelder Rhythmus schlägt, zeigt sich an der engen Verbindung, die der Kabarettist zu dieser Stadt hat. Er tritt nicht nur regelmäßig hier auf, hat Krefelder Preise erhalten und sich auch mit der Geschichte der Seidensadt befasst. Er hat auch immer einen Blick auf das Geschehen in Krefeld. Außerdem ist er Ehrenmitglied der Kufa. Beikircher gehört neben Sarah Bosetti zu den klangvollen Namen im Kabarettprogramm der Kufa fürs erste Halbjahr 2023. Ab sofort können Kombitickets gebucht werden.

Konrad Beikircher eröffnet das Line up am 5. Februar mit seinem Programm „Das Rheinische Universum“. Am 19. März heißt es „Deutschland sucht den Supermieter“. Das Berliner Ensemble „Distel“ lässt Polit-Prominenz von Scholz bis Laschet auflaufen, um sich für ein WG-Zimmer zu bewerben.

Sarah Bosetti ist für ihre pointierten Kommentare zum Zeitgeschehen aus Fernsehformaten bekannt. Mit „Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!“ kommt sie am 23. April auf die Kufa-Bühne. Am 21. Mai holt Stefan Waghubinger mit „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“, den für Mai 2021 geplanten Auftritt nach. Und am 11. Juni erklärt Werner Koczwara: „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen!“ - Ersatztermin für 2021 und 2022.

Wegen der Ersatztermine ist das Kombiticket diesmal auch in zwei Versionen gesplittet. Das kleine Kombi-Ticket für 60,20 Euro plus Gebühren ist ohne die Nachholtermine mit Waghubinger und Koczwara; das große Kombi-Ticket für 95 Euro plus Gebühren beinhaltet alle Termine. „Die Buchung des Kombi-Tickets ist nur im Kufa-Büro möglich, Einzelkarten sind wie gewohnt auch online unter kufa-kr.reservix.de/events erhältlich“, berichtet Kufa-Sprecherin Katharina Schneider- Bodien.