Neue Konzertreihe in Krefeld : Sinfoniker laden zur Happy Hour ins Autohaus

Krefeld Highlights aus Romantik und Klassik, dazu Fingerfood und ein besonderes Ambiente: Wie Generalmusikdirektor Mihkel Kütson neues Publikum gewinnen möchte.

Ein bisschen neidisch haben manche Musikfans in den vergangenen Jahren nach Mönchengladbach geschielt. Dort hat Generalmusikdirektor Mihkel Kütson seit der Saison 2020/21 zur Happy Hour geladen. Beliebte Musik, die sich schnell ihren Weg vom Ohr ins Herz bahnt, hochkarätig und auf 60 Minuten an einem außergewöhnlichen Ort - das gibt es in dieser Spielzeit auch in Krefeld. Am Mittwoch, 21. September, beginnt um 18.30 Uhr im Audi Zentrum Tölke & Fischer, Gladbacher Straße 471, die erste Folge von „Kütson’s Happy Hour“.