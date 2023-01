Künstlerkollektiv im Kunstpektrum Gesammelte Werke von Mischpoke

Mischpoke – das erklärt das Wörterbuch mit „Familie“ oder „Bande“ und so verstehen sich auch die sieben Künstler unterschiedlicher Richtungen, die noch bis Sonntag, 22. Januar, im Kunstspektrum der Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK) zu sehen sind. Das Besondere an dem Verein Mischpoke ist, dass diese Gruppe mit einem festen Kern und fluiden Trabanten keine eigenen Räume besitzt. Sie stellen sonst in Gebäuden mit Geschichte aus. Das erste Gehäuse war 2009 die ehemalige Pension Flora in Mönchengladbach, die nach 40 Jahren renoviert werden sollte. Alles weitere zu den ungewöhnlichen Räumen findet man auf der Internetseite mischpoke.eu