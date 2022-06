Fabrik Heeder wird zur „Spielwiese“ : Freches Damenkränzchen im Impro-Theater

Krefeld Einen kurzweiligen Abend verspricht das Kresch-Format „Spielwiese“ am 19. Juni mit „Alle unter einem Dach“. Eine besondere Bedeutung hat eine Fernbedienung.

Es wird ein einmaliger Auftritt im Krefelder Kresch-Theater werden, erstens, weil es nur eine Aufführung geben wird, zweitens, es existiert zwar eine Rahmenhandlung, aber kein finales Buch. Die Zuschauer dürfen sich also über einen kurzweiligen Abend freuen. „Spielwiese“ nennt sich das Kresch-Format, ein partizipatives Projekt, das sich aus einer Lehrergruppe zu einer offenen Gruppe für ältere Mitspieler entwickelt hat. Cloti Peukes, Brigitte Rock, Birte Lukanz, Nele Longdong, Elisabeth Buhren, Christine Lohmann, Georg Troles, Ben Haj Hamad und Stefan Braun bilden diesen Kreis, der seine realen Lebenserfahrungen in das generationenübergreifende Schauspiel eingebracht hat.

Dabei kommt der Spaß nicht zu kurz. „Es ist alles aus dem Leben gegriffen. Wir lassen ganz bewusst kein Klischee aus“, sagt Isolde Wabra, Spielleiterin und Kresch-Intendantin. So sitzen die drei rüstigen Damen bei einem Piccolo auf der Couch in Violettas eher bieder-altmodischen Wohnung. Dort halten sie Hof und lassen die potentiellen WG-Bewohner vorsprechen. Ihre erste Qualifikation sollte es sein, der Tochter zu missfallen. In der Folge ziehen so eine Prostituierte, ein zwielichtiger Anwalt, ein junger syrischer Flüchtling sowie Heinz, der unmögliche Nachbar, bei der Diva ein.

Im dritten Akt wird alles eskalieren, denn da feiert Violetta ihren 80. Geburtstag und haut so richtig auf den Putz. Das turbulente und improvisierte Spiel bei „Alle unter einem Dach“ wird durch eine Fernbedienung zudem ein besonderes Tempo-Element erhalten: Eine Szene kann so spontan angehalten, in Zeitlupe versetzt, vor- oder zurückgespult werden. Für diesen einzigartigen Theaterabend am Sonntag, 19. Juni, um 19 Uhr in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, gibt es noch Karten, die unter www.kresch.de bestellt werden können.