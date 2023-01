Neu im Kreschtheater Großes Gefühlstheater für die Allerkleinsten

Für Franz Mestre war die Sache am Anfang klar: „Ich denke nicht so viel über Gefühle nach. Ich habe sie. Und als Erwachsener kann ich sie benennen.“ Ebenso klar war für den Regisseur und für Kreschleiterin Isolde Wabra, dass durch Corona und den Umstieg auf digitale Begegnungen die Körpersprache aus dem Blick geriet, Gefühle oft nicht richtig gedeutet wurden. „Gefühle analog“ müsse man jetzt trainieren. Mit etwa vier Jahren ist der Wortschatz von Kindern so weit entwickelt, dass sie ihre Gefühle benennen können. Aber gerade diese Kinder haben durch diese Zeit besonderen Bedarf. So stand fest: Das neue Stück für die Allerkleinsten muss von Emotionen handeln. Am Sonntag, 22. Januar, hat „Badewanne der Gefühle“ Premiere in der Fabrik Heeder.