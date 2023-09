Kästner-Premiere im Kresch-Theater Emil holt sich seine Detektive aus dem Publikum

Der Aufführung im Kresch liegt die Bühnenbearbeitung von Kirstin Hess und Frank Panhans zugrunde. Selly Meyer hat das Stück inszeniert und choreografiert. Die Geschichte um Emil Tischbein ist in einen Rahmen eingebettet: Emils Cousine Pony Hütchen ist älter geworden. Sie steht an einer Bushaltestelle und ein Halunke will ihr die Handtasche klauen. Aber nichts da! Sie schlägt ihn in die Flucht und erinnert sich dann an das Abenteuer mit Emil und Gustav und dem Räuber Grundeis.