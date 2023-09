Demnächst in Krefeld Emil und die Detektive singen und tanzen im Kresch-Theater

Den Kinderbuchklassiker von Erich Kästner will die junge Schweizer Regisseurin Selly Meier mit Witz, Energie und kindlicher Spielfreude auf die Bühne in der Fabrik Heeder bringen. Sie hat ihn in die 1960er-Jahre verlegt. Denn im Zeitalter der Smartphones würde die Geschichte von der Ganovenjagd nicht so ohne weiteres funktionieren.