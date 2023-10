Nächste Premiere im Krefelder Kresch-Theater Gerechte unter den Völkern - Theaterstück ehrt Anna Tervoort

Am Anfang gab es nur drei Fotos: Eines zeigt Anna Tervoort an ihrem Hochzeitstag, auf einem anderen steht sie und blickt beherzt in die Kamera, das dritte entstand im Altenheim Wilmendyk. Dazu gab es ein paar Dokumente. Doch die Ausbeute war mager, immerhin geht es um eine der wenigen Heldinnen unserer Zeit. Anna Tervoort ist von Yad Vashem zur „Gerechten unter den Völkern“ ernannt worden. Dieser Ehrentitel wird seit der Staatsgründung Israels 1948 an nichtjüdische Einzelpersonen vergeben, die sich unter der Herrschaft der Nationalsozialisten für jüdische Mitmenschen eingesetzt haben, um sie zu retten - obwohl sie damit selbst in Lebensgefahr gerieten.