Ausstellung in Krefeld Krähfelder Stadtmusikanten im Café Südlicht

Als Studentin hatte sie ein beeindruckendes Erlebnis: Sie besuchte eine Galerie, war begeistert von dem Ausgestellten und trat direkt wieder nach draußen – die Preise waren überwältigend. Von da an war ihre Idee, dass Bilder auch zu erschwinglichen Preisen verkauft werden könnten. Daher gründete sie nach vielen Jahren in Griechenland – familiäre Gründe – eine Galerie in Essen. Auch unter dem Motto „Für jedermann und jede Frau“.