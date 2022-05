Theaterfreunde ehren Schauspielerin : Förderpreis für Katharina Kurschat

Katharina Kurschat als Recha in „Nathan der Weise“ Foto: Matthias Stutte

Krefeld Die Theaterfreunde Mönchengladbach haben die junge Schauspielerin ausgezeichnet. Den Preis erhielt sie nach einer Vorstellung ihres Stücks „Procedure Ada 2.0“, in dem sie auch die Hauptrolle spielt.

(ped) Am Samstag, 4. Juni, steht Katharina Kurschat in dem modernen Familiendrama „Vögel“ auf der Bühne. Das Publikum hat die junge Schauspielerin bisher noch nicht so gut kennenlernen können, wie es sich alle gewünscht hätten. Denn sie kam in der Spielzeit 2020/21 ans Theater Krefeld und Mönchengladbach - kurz vor dem Corona-Lockdown. Trotzdem hat sie tiefen Eindruck hinterlassen. Die Theaterfreunde Mönchengladbach haben ihr jetzt den Förderpreis zugesprochen - „als Anerkennung ihrer künstlerischen Arbeit und als Ansporn für ihren weiteren Weg“, heißt es. Den Preis erhielt sie nach einer Vorstellung ihres Stücks „Procedure Ada 2.0“, in dem sie auch die Hauptrolle spielt.

Die Theaterfreunde waren einig: Katharina Kurschat überzeugt nicht nur als visionäre Mathematikerin Ada Lovelace, sondern bewies ihr vielseitiges Können, ihre überzeugende Wandlungsfähigkeit und ihre leidenschaftliche Energie auf der Bühne auch als Recha in Lessings „Nathan der Weise“, als Herbert Georg Beutler, genannt Newton in Dürrenmatts „Die Physiker“, als Nell in „Endspiel“ von Beckett, als Irina in Tals schechows „Drei Schwestern“ oder Paula in der Komödie „Der Raub der Sabinerinnen“ von Franz und Paul von Schönthan.

Katharina Kurschat wurde 1997 in Bad Oldesloe geboren und wuchs in Bad Segeberg auf. Erste Theatererfahrungen sammelte sie am Theater Lübeck, wo sie von 2003 bis 2015 als Statistin tätig war und unter anderem die junge Toni Buddenbrook in „Die Buddenbrooks“ spielte.

2016 begann Katharina Kurschat ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. In der Spielzeit 2018/2019 war sie Mitglied im Studiojahr am Schauspiel Frankfurt, wo sie unter anderem in der Stückentwicklung „Sklaven leben“ (Regie: Jan-Christoph Gockel) mitspielte. Während ihres Studiums war sie regelmäßig als Sprecherin für den Hessischen Rundfunk tätig und weiterhin als Gast am Schauspiel Frankfurt engagiert.