Start der Krefelder Orgelwoche : Die Hülser Orgel besingt das trubelige Leben in Salamanca 

Krefeld Die Orgelwoche startete fulminant: Matthias Maierhofer ließ die Metzler-Orgel funkeln. Selbst Bachs abgenutzte berühmte Toccata strahlte wie neu. Und auch Hamburgs Sehenswürdigkeiten wurden zu Musik.

„Das Endspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft, das um dieselbe Uhrzeit wie unser Konzert beginnt, ist schon eine heftige Konkurrenz“, meinte Kantor Heinz-Peter Kortmann bei seiner Begrüßung und zeigte sich erfreut, dennoch so viele Besucher in der Kirche St. Cyriakus, Hüls, willkommen heißen zu können. Am Spieltisch der immer wieder faszinierenden Metzler-Orgel nahm der 1979 in Graz geborene Domorganist am Freiburger Münster und Professor für Orgel an der Musikhochschule Freiburg, Matthias Maierhofer, Platz. Der weitgereiste Konzertorganist, der auch eine Kirchenmusik-Professur an der University of Texas in Austin (USA) innehat, begann mit der Toccata ex d BuxWV 155 von Dietrich Buxtehude (1637-1707), einem eher unbekannten Opus des ehemaligen Organisten an der Lübecker Marienkirche, das geprägt ist von wenig sanglicher Expressivität, die weitgehend wie improvisiert wirkt. Buxtehudes Vorgänger in Lübeck war Franz Tunder, der die „Abendmusiken“ ins Leben rief und vor allem durch seine kunstvollen Choralvorspiele bekannt wurde. Eines davon - „Komm, heiliger Geist, Herre Gott“ - stellte Maierhofer in eigenwilliger, von Zungenstimmen dominierter, überzeugender Registrierung vor.