Krefelder Kunstmuseen : Sommerabend mit Musik und Kunst in den Museumsgärten

Krefeld Beim langen Donnerstag der Kunstmuseen in den Häusern Esters und Lange gibt es manche Überraschung rund um die Ausstellungen von Adolf Luther und Julio Le Parc. Ganz Neues bietet auch das Axel Fischbacher Trio.

Hauptakt des Abends, die Eröffnung der Arbeit von Andrea Zittel, findet um 18 Uhr mit Reden der stellvertretenden Vorsitzenden der Freunde der Kunstmuseen Krefeld, Magdalena Broska, und der Museumsleiterin Katia Baudin am Gartenhaus statt. Zuvor und danach kann man an zahlreichen Führungen teilnehmen. Themen sind die Arbeiten Andrea Zittels und weitere Werke im Skulpturenpark sowie die Ausstellungen. Die Designerin Julia Timmer bietet den ganzen Abend über ungewöhnliche Kunstworkshops an, bei denen Gemeinschaftskunstwerke der Besucher in den Gärten entstehen. Weitere Höhepunkte des Abends bilden die Auftritte des Axel Fischbacher Trios um 19 und 20 Uhr. Die Formation mit Axel Fischbacher an der Gitarre, Tim Dudek an den Drums und Nico Brandenburg am Kontrabass spielt Improvisationen auf der Basis herausragender Jazzklassiker, die auch „Nichtjazzern“ zumindest vom Hören her bekannt vorkommen dürften. Mit dem Konzert stellt das Trio auch sein erst kürzlich erschienenes Album „Bebop Sketches“ vor. Für Drinks sorgt an diesem Abend Dom‘s Catering & mobile Cocktailbar NRW. Hier gibt es neben Wein, Bier und Softdrink eine Auswahl an Cocktail-Klassikern, passend zum Beginn des Sommers. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.