Kostenpflichtiger Inhalt: Kunstszene Krefeld : Künstler brauchen einen Notfonds

Monika Nelles in ihrem Atelier in Uerdingen: „Kultur ist der Humus einer Stadt. Auf die Vielfalt kann Krefeld sehr, sehr stolz sein.“ Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Viele Kulturschaffende leben am Rand des Existenzminimums. Sie brauchen Hilfe – auch nach Corona: Die Künstlerin Monika Nelles regt an, einen „Feuerwehrtopf“ einzurichten, um die Menschen in akuten Notlagen aufzufangen.