Festival Jazz an einem Sommerabend Frauen und Franzosen jazzen auf Burg Linn

Krefeld · Erstmals in der Geschichte des Jazzklubs tritt ein reines Frauen-Quintett bei „Jazz an einem Sommerabend“ auf. Aber es gibt auch Hochkarätiges aus Frankreich. Was man zum Festival wissen muss.

13.06.2023, 05:15 Uhr

Emile Parisien kommt zum Jazzfestival auf die Burg Linn. Der Franzose gehört zu den derzeit meistgefeierten Größen in der euröpäischen Jazzszene. Mit seinem Sextett ist er Hauptact auf Burg Linn. Foto: JKK

Von Petra Diederichs

Das ist mal keine Jubiläumszahl, sondern die laufende Nummer 39. Aber mit gleich zwei Neuheiten hat das Festival Jazz an einem Sommerabend am Samstag, 17. Juni, trotzdem einen herausragenden Status in seiner Geschichte: Frauen und Franzosen.