Konzert am 22. Mai in der Annakirche in Krefeld Bürger wünschen sich Songcyclist John Elliott

John Elliott ist ein Reisender in Sachen Musik. Seine Heimatstadt San Francisco wurde einst durch einen Song von Scott McKenzie („Be sure to wear some flowers in your hair“) berühmt. Diesen Hippiegestus lebt John Elliott noch immer. Als Songwriter verlässt er betretene Pfade, zehn Alben hat er seit 2009 veröffentlicht. Es gehe ihm weniger um monetäre Erfolge, als um die magischen Momente, die sich durch Musik erzeugen lassen, sagt der Musiker.