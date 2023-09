Auf der Westwall-Wanderbühne Dieses Gitarrenkonzert ist mit bloßem Ohr nicht zu hören

Die Musiker sind keine Unbekannten: Franz Mestre und sein langjähriger Freund und Musikerkollege Joachim Froebe haben das „Gitarren-Duo auf Umwegen”, wie sie es nennen, in der Corona-Zeit gegründet. „Zu den ersten Projekten gehörte unter anderem eine vierteilige Video-Performance-Serie ,Heimatklänge‘, im Zusammenspiel mit Stadtgeräuschen an den Autobahnabfahrten der A58 Krefeld-Gartenstadt, Krefeld-Zentrum und Krefeld-Oppum“, berichtet Mestre. Auf der Suche nach dem individuellen Sound, der den jeweiligen Stadtvierteln, Straßenzügen oder Hotspots in Krefeld eigen ist, hat er Tonmaterial gesammelt und Videoclips erstellt. Mit diesen Clips wurde die Klangsammelinitiative „City Sound Safari” in Minikonzerten fortgesetzt. Und es gab auch „Klangschnipsel-Konzerte” mit Krefelder Musikern an öffentlichen Orten, zum Beispiel im Parkhaus am Rathaus.