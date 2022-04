Demnächst in Krefeld : Klavierflüsterer Copland kommt zum Jazz Day auf die Burg

Demnächst in Krefeld

Krefeld Der Jazzklub hat für den Weltjazztag der Unesco ein spannendes Konzert geplant. Am 30. April kommen das Marc Copland Quartet und der Finne Kari Ikonen nach Krefeld. Das Publikum erlebt zwei Besonderheiten der Jazzgeschichte.

(ped) Das Programm steht, der Vorverkauf läuft, der Jazzklub Krefeld (JKK) ist voller Vorfreude: Der International Jazz Day ist in jedem Jahr ein Highlight im Veranstaltungskalender des Vereins. Traditionell feiert man den weltweiten Tag in Krefeld mit einem Doppelkonzert auf Burg Linn. Am Samstag, 30. April, ab 20 Uhr ist „Klavierflüsterer“ Marc Copland mit hochkarätigen Musikern zu Gast und der finnische Komponist Kari Ikonen gibt sein Burg-Debüt.