Präsentation im Textilmuseum Krefeld „Strich und Faden“ verbindet Literatur und Textilkunst

Zu Beginn der beiden Workshops mit jeweils gut einem Dutzend Teilnehmenden hielten sie als Impuls einen kurzen Vortrag, es folgten ein Austausch in der Runde und der praktische Teil mit Abschlussrunde. „Die Zahl der Teilnehmenden in den Gruppen war ideal, dass wir uns gut austauschen konnten“, so Büchel. Das gemeinsame Projekt, das von der Krefelder Kulturbeauftragten Gabriele König zur Stärkung der Zusammenarbeit von städtischen Instituten initiiert wurde, sei für sie rückblickend eindeutig ein Gewinn als Teil ihres Volontariats gewesen. „Ich konnte in der Zeit unter anderem meine Kenntnis für die Produktion von Videos für die Sozialen Medien vertiefen“, sagt Jäger. Weil sie ein gutes halbes Jahr mit ihrem Volontariat vor ihrer Kollegin begonnen hatte, konnte sie ihr zudem einige Tipps aus ihrem beruflichen Alltag vermitteln. „Das war ein guter Mehrwert für mich“, so Büchel. Sie habe durch die Zusammenarbeit und eigene Erfahrungen viel über den Umgang innerhalb der Verwaltung kennengelernt. „Und bei der Planung und Umsetzung hatten wir auch viel Spaß“, sagen die beiden Frauen unisono.