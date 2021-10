Textilmuseum Krefeld : Ausstellung zur „Geschichte der Dinge“ startet

Annette Schieck, Leiterin des Deutschen Textilmuseums, in der Ausstellung Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Woher kommt die Kunst? Wem hat sie vorher gehört? Welche Geschichte steckt dahinter? Das sind Fragen der Provenienzforschung, um die sich eine Ausstellung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe dreht.

(ped) Woher kommt eigentlich, die Kunst, die in den Museumsdepots oder in anderen Sammlungen schlummert? Das Thema hat Brisanz - spätestens seit dem Fall Gurlitt. Eine Wanderausstellung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), die Sonntag, 24. Oktober, im Deutschen Textilmuseum zu sehen ist, dreht sich um die Erkundung der Herkunft von Kunst, der sogenannten Provenienzforschung.

In „Geschichte der Dinge“ wird anhand von Objekten in den nordrhein-westfälischen Sammlungen Münster die Spannbreite dieses Forschungsfeldes gezeigt. Der Fall Gurlitt, Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin oder die Elgin Marbles von der Akropolis – diese Aufzählung macht die Spannbreite aktueller Provenienzforschung deutlich. Es geht nicht immer um Enteignungen aus dem Besitz jüdischer Eigentümer durch die Nationalsozialisten. Kolonialzeit und Unrecht in der DDR sind auch wichtige Themen.