Festival in Krefeld : Liebesbriefe an den Tanz

Krefeld Flamenco-Position, Walzerdrehung oder Hip-Hop-Move? Das „Festival Tanz NRW“ sucht die Lieblingsbewegungen der Zuschauer. Daraus soll eine Choreografie für eine digitale Überraschung entstehen.

(ped) Für viele Stammbesucher der Tanzreihen in der Fabrik Heeder gehören die Choreografengespräche und Workshops zu den Bonbons. Auch beim digitalen Festival Tanz NRW in gibt es den Austausch mit den Akteuren. Am Samstag, 8. Mai, von 15 bis 17 Uhr, ist ein besonderen Workshop per Zoom zu erleben: Kattrin Deufert und Thomas Plischke laden mit „Just in Time“ ein, sich mit Freude und Leichtigkeit über Tanzerfahrungen ganz unterschiedlicher Art auszutauschen, sich gemeinsam zu bewegen, Lieblingsbewegungen zu entdecken und abschließend gerne einen kleinen Brief in selbstgewählter Form an den Tanz zu verfassen.