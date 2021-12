Ausstellung in Krefeld : Stefan Kaisers 13 Shades of Grey

13 verschiedene Grau- und viele Blautöne bestimmen die Wolkenbilder von Stefan Kaiser in der Galerie Meta Weber. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Beuys-Schüler zeigt in der Galerie Meta Weber Wolkenbilder und Zeichnungen, in denen er den Verlauf der Zeit darstellt. Er hat Foto-Pixel in Farbstiftpunkte übersetzt und seine Gedanken hineingeschrieben.