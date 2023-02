In der Krefelder Klang-Ausstellung Kammerkonzert der Moderne im Kaiser-Wilhelm-Museum

In einer Ausstellung, in der es ums Hören geht, ist es nur eine Frage der Zeit, dass Musiker auftreten: Am Donnerstag, 23. Februar, spielen Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker von 17.30 Uhr bis 21 Uhr ein Kammerkonzert im Kaiser-Wilhelm-Museum - mitten in der Ausstellung „On Air“, die den Klang des Materials in der Kunst der 1950-er bis 70-er Jahre beleuchtet. Sie spielen Solowerke, die analog zur bildenden Kunst den Klang als skulpturales Material thematisieren. „In den Exponaten zeigen die KünstlerInnen, wie sie mit dem Material ‚Klang‘ mit Mitteln der bildenden Kunst umgegangen sind. Mit unseren Beiträgen wollen wir diesen Prozess vervollständigen, indem wir Werke aus derselben Epoche zur Aufführung bringen, die sich aus musikalischer Sicht mit Aspekten der bildenden Kunst wie Material, Fläche oder Raum beschäftigen.“, erklärt Klarinettist Georg Paltz.