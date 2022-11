Zum Krefelder Stadtjubiläum : 24 Stunden Leserausch im Theater

Krefeld Für das Stadtjubiläum planen Literaturhaus, Theater und Mediothek einen Vorlesemarathon. Krefelder können ihre Lieblingsbücher vorschlagen. Es wird ein Riesenprojekt: zuhören, essen, schlafen - wie das im Theater funktioniert.

Thomas Hoeps erzählt, wie das Projekt für das Stadtjubiläumsjahr zustande kam: „Bruno Wintzen kam mit der Idee, eine 24-Stunden-Lesung zu machen.“ Von der Idee des Schauspielers war der Autor und Literaturhauschef begeistert. „Es ist ein großes partizipatives Projekt, das es ermöglicht, etwas über 650 Jahre Geschichte zu erzählen - in Krefeld und in der Welt. Krefeld ist schließlich keine Insel, und die Textilgeschichte der Stadt ist international.“

Alkohol- und Bettelverbot in Krefelder Innenstadt : Kritik an „Vertreibungspolitik“ gegen Bettler und Alkoholiker

Hätte es vor 650 Jahren bereits eine Bestsellerliste gegeben - was hätte auf den ersten Plätzen gestanden, als Krefeld gegründet wurde? Was, als die Stadt wegen ihres Seidenmonopols die wohlhabendste im Kaiserreich war?

Es sei eine immens aufwendige Angelegenheit, die alle Gewerke des Theaters erfordere, deshalb müsse es den Auftakt der Theaterspielzeit markieren, betont Grosse. Auf der Bühne werden sich etwa 60 Leute mit dem Vorlesen abwechseln, unterhaltsam von Moderatorenteams begleitet, verschiedene Bands und ein Slam bringen Abwechslung ins Programm. In den Seitenfoyers können, diejenigen, die eine Zuhörpause einlegen wollen, bequemere Positionen einnehmen. In einem Foyer kann man auch auf Isomatten oder in Schlafsäcken powernappen oder schlummern. „Im Theater darf geschlafen werden“, so Grosse - auch im Sitzen und im Saal. Das Glasfoyer wird mit Catering und Büchertischen bestückt.