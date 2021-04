Auf Krefelder Schuldächern : Photovoltaik-Anlagen sparen 4000 Tonnen CO2

Krefeld Die Solarzellen auf fünf Krefelder Schulen sollen die CO2-Emissionen um 200 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. So sollen die Anlagen die Kosten schon nach 20 Jahren wieder eingebracht haben.

Investitionen in den Bau von Photovoltaikanlagen auf fünf Krefelder Schuldächern würden sich allesamt nach einer Betriebszeit von 20 Jahren amortisieren. Mit den Anlagen ist es möglich, die CO 2 -Emissionen um 200 Tonnen pro Jahr zu reduzieren; nach 20 Jahren beträgt dieser Wert rund 4.000 Tonnen. Dies geht aus einer Unterlage der Stadt für die nächste Sitzung des Betriebsausschusses Zentrales Gebäudemanagement am Mittwoch, 21. April, hervor.