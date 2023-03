Neue Konzertreihe in St. Dionysius Mit der Klais-Orgel durch den Mai

Niklas Piels „bester Freund“ gestaltet das Abschlusskonzert am 27. Mai, 18 Uhr. Max Jenkins (*1998) ist Masterabsolvent (evangelische Kirchenmusik) an der Hochschule Detmold, Leiter zweier „Junger Chöre“, er ist in Kammermusikformationen tätig und Organist an der Detmolder Martin-Luther-Kirche. Jenkins‘ Thema in St.Dionysius ist B-A-C-H. Einmal im Original mit Kompositionen des Thomaskantors, dann in Tonschöpfungen von Robert Schumann und Max Reger über das berühmte Thema.