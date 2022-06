Theater Krefeld : Erlesene Bläserkammermusik im Glasfoyer

Krefeld Für Konzertbesucher im Krefelder Theater ist es immer wieder von besonderem Interesse, die Mitglieder der „Niederrheinischen Sinfoniker“ auch einmal in kleiner Formation oder solistisch zu erleben.

Mit der Serenade Es-Dur KV 375 in der Originalfassung für Bläsersextett von Wolfgang Amadeus Mozart begann der entspannende späte Vormittag im Glasfoyer des Theaters.Die Klarinettisten Olaf Scholz und Georg Paltz; Philipp Nadler und Hoshimi Plener, Fagott, sowie Christian Schott und Ai Kohatsu, Horn fanden in tadellosem Zusammenspiel sogleich den „mozärtlichen“ Ton, den diese zwar leicht erscheinende, dabei jedoch hoch anspruchsvolle Musik so unverwechselbar macht. Solche Serenaden wurden in ihrer Entstehungszeit meist im Freien aufgeführt – zur Unterhaltung des Publikums. Das einleitende Allegro maestoso und das abschließende Rondo Allegro mit zahlreichen - souverän gemeisterten - technischen Tücken hatten eher „ sinfonische“ Anklänge als die beiden kapriziösen Menuette.