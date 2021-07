Open-Air-Konzert in Krefeld : Sinfoniker bitten zum Tango auf den Theaterplatz

Krefeld Die Konzertsaison der Niederrheinischen Sinfoniker wird diesmal in Krefeld eröffnet - mit einem Abend voller Leidenschaft. Das Programm bietet Hochkarätiges aus der Welt des Tangos und einen Star des Bandoneons.

Die Niederrheinischen Sinfoniker wollen feiern: Nach der langen Corona-Zwangspause legen sie gleich nach den Theaterferien los - mit einem Geburtstagskonzert. Am Samstag, 21. August, feiern sie zwei Personen, die Tango-Geschichte geschrieben haben: Heinrich Band, der Krefelder Instrumentenhändler, der das Bandoneon entwickelt hat, wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Und der Maestro des Tango, Astor Piazzolla, 100.

Dazu kommt der Tango, den man oft mit verrauchten Kneipen in Argentinien verbindet, an die frische Luft. Das Open-Air-Festkonzert beginnt um 19 Uhr auf dem Theaterplatz. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere neue Konzertsaison diesmal in Krefeld eröffnen können und das mitten im Herzen der Stadt zu diesem besonderen Anlass.“, sagt Generalmusikdirektor Mihkel Kütson. „Es wird ein Klangerlebnis, das viele vielleicht nicht sofort mit Krefeld assoziieren, sondern mit Argentinien. Dabei liegen die Wurzeln des Bandoneons ganz tief hier in der Stadt, am Dionysiusplatz.“