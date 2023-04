Traditionsreiche Ausstellungsreihe Neues Team für die Pförtnerloge

Es ist Krefelds kleinste Galerie - und die meisten Kunstinteressierten kommen in den Abendstunden, um die Kunst zu betrachten, oft nach einem Theaterbesuch. Was nach einem ambitionierten Experiment klingt, hat eine Erfolgsgeschichte: Die Pförtnerloge in der Fabrik Heeder, die der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Niederrhein unterstützt vom Kulturbüro Krefeld mit drei bis vier Ausstellungen im Jahr bespielt, ist eine feste Größe im Kulturleben der Region. Jetzt steht eine Reform an.