Im Seidenweberhaus Krefeld Nachwuchs dirigiert das 6. Sinfoniekonzert

Bohuslav Martinus (1890-1959) 2. Sinfonie hatte sich Liubov Nosova (*1993) ausgesucht. Die komplizierte Rhythmik und die Lebensfreude ausstrahlende Frische des mitreißenden Opus passten gut zu der äußerst präzisen, aber temperamentvollen Dirigierweise der an der Universität der Künste in Berlin und am Konservatorium Sankt Petersburg studierenden Masteraspirantin.