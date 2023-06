Ausstellung im Museum Burg Linn Fotografien zeigen das Verborgene

Damals residierte Bundeskanzler Kohl noch in Bonn, und Döhne folgte der einstigen Grenze fotografisch. Dafür hat er sehr genau recherchiert und Vergleiche dazu angestellt, wie der Wiederaufbau und die Nachwendezeit sich auf unterschiedliche Orte ausgewirkt haben. So war er etwa in Coventry, in dessen unmittelbarer Nähe ein römisches Fort gefunden wurde. „Dort war der Aufbau ganz anders“, erinnert sich Döhne.