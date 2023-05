Matthias Oelrich wird 80 „Ich bin ein tiefreligiöser Ungläubiger“

Sein oder Nichtsein? Die Frage - obschon die wesentlichste der Weltliteratur - wäre Matthias Oelrich zu naheliegend gewesen. Den berühmten Monolog aus „Hamlet“ wollte er als 20-Jähriger nicht der Jury an der Schauspielschule vortragen. Das hören die dort doch ständig. Da hat er lieber den Monolg aus dem 1. Akt gewählt: „O schmölze doch dies allzu feste Fleisch“. Und die Frage, die ihn dabei umtrieb, war: „Spricht Hamlet mit rollendem R oder mit Rachen-R?“ Oelrich hat sich fürs Rachen-R entschieden. Das war offensichtlich eine gute Wahl. Er wurde mit der ersten Bewerbung an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst genommen. Ein Semester lang war Klaus Maria Brandauer sein Kommilitone. Das war Anfang der 1960er Jahre - und der Beginn einer langen Bühnenkarriere. Am 9. Mai wird Oelrich 80.