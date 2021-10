Absage für Krefeld wegen Corona : Mariele Millowitsch muss in Quarantäne

Krefeld Mariele Millowitsch und Walter Sittler wollten im Seidenweberhaus aus „Alte Liebe“ lesen. Jetzt muss die Schauspielerin in Quarantäne.

(ped) Aus dem geplanten Auftritt wird nichts. Mariele Millowitsch muss in Quarantäne. Deshalb fällt die Lesung „Alte Liebe“ im Seidenweberhaus aus. Wie die Vernastaltungsagentur am Freitag Mittag mitteilt, hatte die Schauspielerin am Vortag bei Dreharbeiten Kontakt zu einer später positiv getesteten Person. „Mariele Millowitsch muss sich nun für fünf Tage in Quarantäne begeben, obwohl sie selbst geimpft ist“, sagt ein Sprecher.