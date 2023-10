Niederrheinisches Literaturhaus lädt ein Mondhase an Mondfisch - Autoren-Doppel im Pausenhof

Das Format ist neu - und niemand kann vorab sagen, wie sich der Abend entwickeln wird: Kommen die Schreibenden ins Gespräch? Wo finden sie ihr gemeinsames Thema? Das Niederrheinische Literaturhaus der Stadt Krefeld veranstaltet am Donnerstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Reihe „Westwerk. Neue Literatur live“ eine Lyrik-Doppellesung in den Pausenhof-Ateliers an der Marktstraße 161. In der ehemaligen Volksschule werden Johanna Hansen und Christoph Danne einige ihrer Werke vortragen.