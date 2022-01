Silvesterserenade in Krefeld : Saxofone machen die Burg zur Film-Wunderkiste

Krefeld Das Linos Saxophon Quartett begeisterte bei der Silvesterserenade mit einem „Erkennen Sie die Melodie“ aus Krimis und Liebesfilmen. Die Musiker sorgten für freudige Stimmung zum Jahreswechsel.

Eine Silvesterserenade am sonnigen, helllichten Nachmittag? Corona macht es möglich! So startete am Freitag das Jahresabschlusskonzert auf Burg Linn in einem frühlingshaften Rahmen, der auch nicht gerade auf den letzten Tag im Jahr hinwies. Weil die Plätze sehr beschränkt waren, gab es zwei Konzerte - eines bereits am Nachmittag. Der Stimmung tat es keinen Abbruch.