Im Kunstverein Krefeld Siegfried Cremer - Werke aus vier Jahrzehnten

So kam er in Kontakt mit den Künstlern der Zeit – die Saat der Avantgarde ist in seinen Arbeiten aufgegangen. Kurator Peter Josteit vom Kunstverein hat Cremers Werke in drei Abteilungen gegliedert. Der erste Teil umfasst die Kunst, die in den Krefelder Jahren entstanden ist: Kinetisches, Hölzernes, Gemaltes. Hier sieht man deutliche Bezüge zu Schwitters, Zangs oder Tinguely. „Cremer setzt Linien in die dritte Dimension um“, erklärt Josteit.