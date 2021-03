Krefelder Kinderkonzerte : Kobold Kiko sucht Brieffreundschaften

Krefeld Der quirlige Kerl aus den Kinderkonzerten wartet auf Post von seinem jungen Publikum. Ihm ist stinkesockenmäßig langweilig und er gibt sein Klabautermannehrenwort, dass er alle Briefe beantwortet.

Und Langeweile, das wissen die Besucherinnen und Besucher der sonntäglichen Kinderkonzerte, ist für einen Kobold wie Kiko gefährlich. Dann kommt er nämlich auf die ausgefallensten Ideen. Doch diese ist gar nicht so schlecht: Kiko möchte Briefe bekommen. Deshalb sucht er Brieffreundschaften, Mädchen und Jungen, denen jetzt auch langweilig ist oder die ihm Tipps geben können, was sie in dieser Corona-Zeit, wo so vieles nicht erlaubt ist, machen.