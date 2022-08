St. Cyriakus in Hüls : Jörg Nitschke zieht an der Metzler-Orgel alle Register

Krefeld Im letzten Konzert vor der Generalreinigung der Metzler-Orgel in St. Cyriakus, Hüls, machte Jörg Nitschke schon Lust auf die Wiederinbetriebnahme des bemerkenswerten Instrumentes.

Im letzten Konzert vor der Generalreinigung der Metzler-Orgel in St. Cyriakus, Hüls, zog Jörg Nitschke im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal alle Register und machte damit schon Lust auf die am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Rahmen einer „Orgelnacht“ stattfindende Wiederinbetriebnahme dieses bemerkenswerten Instrumentes. Nitschke, seit mehr als 30 Jahren Kantor an St. Lambertus in Essen und Leiter renommierter Chorgruppen, wie beispielsweise des „Oratorienchores Essen“, begann mit dem machtvollen, von liedhafter Melodik durchzogenen „Großen Dialog in C“ von Louis Marchand (1669-1732)und setzte dazu mit der von André Isoir bearbeiteten Sopranarie „Schafe können sicher weiden“ aus der gleichnamigen Kantate von Johann Sebastian Bach durch sorgfältige Registerwahl einen eindrucksvollen Kontrast. In gleicher Weise überzeugte die Alexandre Guilmant - Bearbeitung des „Schwans“ aus Camille Saint-Saens‘ „Karneval der Tiere“.