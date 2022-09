Jubiläumsfeier im Jazzkeller Krefeld : Riesen-Aufgebot zur „Fast 500. Jazz Attack“

Krefeld Die etwas ausgefallene Musikreihe besteht seit 25 Jahren. Zum Jubiläum kommen namhafte Wegbegleiter. Für die Kombination der Musiker haben sich die Gastgeber etwas einfallen lassen.

Damit hätten Gitarrist Axel Fischbacher und Bassist Stefan Rademacher nicht in kühnen Vorstellungen gerechnet, dass die Musikreihe, die sie für den Krefelder Jazzkeller initiiert haben, nach einem Vierteljahrhundert immer nocht läuft. Und ein treues Publikum zieht. Fast 500 Jazzattacks sind bisher über die kleine Bühne unter der Lohstraße gegangen. Am Sonntag, 25. September, werden „25 Jahre Jazzattack“ gefeiert.

Für die Gastgeber ergibt sich daraus ein Problem: „Wie bildet man aus 13 Musikern die typische Quartett-Besetzung der Jazzattack, und wie viele?“ Fischbacher und Rademacher haben oft bewiesen, dass sie improvisieren können und haben auch dafür eine kreative Lösung gefunden. Die Musiker werden in unterschiedlichen Kombinationen in sechs Quintetts auftreten: „Wer mit wem wird noch nicht verraten, nur der grobe Rahmen ist gesetzt. Genau das macht Jazz aus.“

Attackiert wird diesmal wieder drinnen: „Nicht ganz freiwillig, aber das herbstliche Wetter und die Veranstaltung rund um das Behnischhaus lassen ein ungestörtes Open-Air-Konzert eher nicht zu, feiern wir das Jubiläum im Jazzkeller. Und ehrlicherweise: Genau so muss es auch sein, ist doch die altehrwürdige Kellerbühne die Geburtsstätte der Jazzattack“, meint Stephan Kuntze vom Jazzklub Krefeld . „Bis auf die wenigen in den Corona-Sommern auf die Jazzterrasse verlegten fanden alle der an die 500 Jazzattacks dort statt. Wir freuen uns auf eine tolle Geburtstagsparty, die im Hinblick auf die Anzahl beteiligter Musiker, den normalen Zeitrahmen von etwa Stunden und hoffentlich auf die Besucherzahl alle Grenzen sprengt.“

Sonntag, 25. September, 16 Uhr (Einlass 15 Uhr), Jazzkeller, Lohstraße 92. Kartenreservierung per E-Mail an info@jazzkeller.info oder per WhatsApp/Signal oder SMS an 0173 / 26 37 870. Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7,50 (JKK 5).