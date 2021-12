Großes Weihnachtskonzert in Krefeld : Im Seidenweberhaus singen alle „Stille Nacht“

Großes Weihnachtskonzert in Krefeld

Krefeld Die Tradition wurde fortgesetzt: Beim Großen Weihnachtskonzert des Bockumer Sängerbundes und seiner Freunde kam festliche Stimmung auf - fast wie vor Corona.

Viele ist wie vor Corona: Der große Saal des Seidenweberhauses ist sehr gut gefüllt. Der Bockumer Sängerbund hat das Programm seines Weihnachtskonzertes nicht gekürzt, wie derzeit viele andere. So bleibt dem Publikum die lange Pause, um sich zu stärken und auszutauschen.

Karl Müller, der erste Vorsitzende der Bockumer Sänger, verkündet, dass der Chor in voller Mannesstärke und hochmotiviert angetreten sei. In bewährter Weise unterstützen die Herren des Uerdinger Männergesangsvereins die Sangesbrüder aus Bockum. Müller plaudert aber auch von den vielen Unwägbarkeiten in der Vorbereitung bis hin zur großen Frage, wie unter den aktuellsten Coronabestimmungen das große Weihnachtskonzert stattfinden könne.