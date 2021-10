Premiere im Krefelder Kresch : Die Müllabenteuer der Einwegflasche Petty

Wenja Imlau schlüfpt im Ein-Personen-Stück „Petty Einweg“ des Kreschtheaters in 16 verschiedene Rollen. Foto: Beate Krempe

Krefeld Humorvoll statt belehrend: Petty Einweg träumt von PET-Schiffen und diskutiert mit einem Sneaker über Umweltbewusstsein und Konsumverhalten. Warum nicht nur Kinder daran ihren Spaß haben.

Von Gabriele M. Knoll

Die Kulisse versetzt das Publikum in der Studiobühne II der Fabrik Heeder erst einmal in einen altmodischen Klassenraum. Im Hintergrund gibt es eine Tafel, die noch mit Kreide zu beschriften wäre, und im Vordergrund steht ein Overheadprojektor.

„Wer war das? Wer war das?“ Wutentbrannt stürmt von der Seitentür eine junge Frau in den Raum und auf die Bühne. Schnell macht sie deutlich, dass sie sich über eine Glasflasche aufregt, die in einem Müllbeutel mit Plastikflaschen gelandet ist. Das Müllsortieren scheint ihr heilig zu sein, vor allem hat sie wohl eine besondere Vorliebe für PET-Flaschen. Was kann man nicht alles mit Flaschen aus Polyethylenterephthalat – kurz PET – anstellen, sinniert sie: eine Futterstation für Hamster oder ein Minigewächshaus beispielsweise könnte man daraus machen. Die Schauspielerin Wenja Imlau verrät dem Publikum ihren großen Wunsch; sie möchte sich ein Segelboot aus PET-Flaschen bauen und bis ans Ende der Welt segeln.

Aus ihren Träumen kommt sie schnell wieder in die Realität unseres aktuellen Umgangs mit Plastik und bleibt dabei sehr emotional – jetzt jedoch in eine andere Richtung. „Pfandfrei geht gar nicht! PET ist Horror pur! Wir werden alle verrecken!“ Sehr bestimmt fragt sie in die Reihen des Publikums hinein nach den Konsumgewohnheiten und dabei kommen die kleinen Plastiksünden aus dem Alltag zur Sprache. „Wer ist das Problem? Das Plastik oder der Mensch?“

In dem Eine-Frau-Theaterstück, das Jens Raschke geschrieben hat, wird schließlich die Ebene gewechselt, und das Publikum lernt das Seelenleben und den Alltag einer PET-Flasche kennen. Mit viel Witz wird erzählt, wie die „Tausendlinge“ von Kunststoffflaschen „geboren“ werden, wie sie sich in der Fabrik fühlen könnten. Imlau zeigt dabei ein großes schauspielerisches Können, sie schlüpft sehr überzeugend in alle Rollen der Geschichte.

Schöne Ideen hat die Regisseurin Marlene Hildebrand nicht nur im Herstellungsprozess von Petty Einweg und ihren Schwestern initiiert, die immer wieder für Lacher sorgen. Genial ist auch die Idee, mit dem Overheadprojektor dem Publikum die Vorgänge auf dem Meeresgrund darzustellen, wo die Einweg-Plastikflaschen gelandet sind. Mit Witz und recht menschelnd verlaufen die Gespräche zwischen einem Sneaker aus Plastik und der Einwegflasche.

Unauffällig führt die Geschichte von Petty Einweg in die Zukunft. Die Flasche schildert, dass das Wasser wärmer als früher sei, dass Häuser und Straßen unter Wasser zu finden seien.

Das Theaterstück wird empfohlen für Menschen ab zehn Jahren. Wie es der begeisterte Premierenapplaus am Freitagabend zeigte, hatten auch die Erwachsenen viel Spaß bei der Geschichte von Petty Einweg. Diskussionsstoff liefern auch noch die zehn Tipps zum Leben ohne Plastik, die man mit dem Programmheft – eher einem kleinen Poster – gleich mitgeliefert bekommt. Das Poster aufzuhängen und für diese Inszenierung zu werben, wäre auch schon einmal ein guter Impuls, um das Nachdenken über unseren Umgang mit Plastik zu fördern.