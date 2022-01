Erfolgreiche Musikschüler : Krefelder mit starkem Auftritt bei „Jugend musiziert“

Endlich nicht mehr nur digital: Der Regionalwettbewerb Jugend musiziert wurde in Moers in Präsenzform ausgetragen. Foto: Stadt KR

Krefeld Beim 59. Regionalwettbewerb, der in jetzt in Moers ausgetragen wurde, stellte die hiesige Musikschule ein Drittel aller Teilnehmenden. Und das Ergebnis lässt staunen.

(ped) Die Musik spielte zwar wieder live vor der Jury, aber der 59. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ stand im Zeichen von Corona: mit einer deutlich verkleinerten Teilnehmerzahl. Nur etwa ein Drittel der sonst teilnehmenden jungen Musiker aus dem Kreis Kleve, der Stadt Krefeld und dem linksrheinischen Kreis Wesel trat in der Moerser Musikschule an. Krefeld stellte Schüler alleine in 23 von 60 Wertungen und hatte gewohnte Erfolge: Alle Krefelder Musikbeiträge wurden mit einem ersten oder zweiten Preis ausgezeichnet.