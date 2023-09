Konzert im Uerdinger Klärwerk Die Happy Hour der Sinfoniker im historischen Klärwerk machte alle glücklich

So begrüßten Kütson und das Orchester die Gäste mit vier Partien aus Händels Wassermusik. Der Generalmusikdirektor erzählte dazu nett, wie es damals war: König Georg I, aus Hannover gebürtig, jetzt in London, habe einen Bootsausflug unternehmen wollen. „Das war eine Staatsangelegenheit“, sagte Kütson, „daher wurde dazu eine Musik komponiert.“ So schritt also Georg I. mit Gefolge an die englischen Gestade und seine Musiker untermalten auf dem Wege und später dann auch auf dem Wasser. Da waren musikalische Fertigkeit und Balance gefragt.