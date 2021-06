Ausleihbare Kunst in Krefeld : Gesellige Gruppe aus Bilbao ist das Bild des Sommers

Ausleihbare Kunst in Krefeld

„Sitzgruppe in Bilbao“ von Christine Prause besticht durch die Übermalungen in heiteren Farben. Foto: GKK

Krefeld Eine Mischtechnik-Arbeit von Christine Prause kann ab Mitte August in der Artothek der Gemeinschaft Krefelder Künstler ausgeliehen werden. Ein Bild, das zum Sommer passt.

Christine Prause hat einen langen Atem. Wenn sie ein Thema anpackt, dann widmet sie sich ihm über viele Jahre. Vor rund 20 Jahren hat die Krefelderin mit der Serie „Bilbao“ begonnen - dazu gehört auch das „Kunstwerk des Monats“, das das Artothekteam der Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK) als Bild des Monats für den Juni ausgewählt hat: „Sitzgruppe Bilbao“ ist in diesem Jahr fertiggestellt worden und ab August in der Artothek ausleihbar.

Es ist somit das Bild des Sommers. Die „Sitzgruppe Bilbao“ ist Acryl auf Lithografie auf Kupferdruckkarton, 64 x 54 cm. Es ist eine Arbeit, die die Jahrtausendwende überspannt. Das ist nicht selten bei Christine Prause. Sie sagt: „Den Anfang dieser Bilderfolge bilden großformatige Acrylbilder auf Leinwand. In einer späteren kleinformatigen Leinwandserie habe ich 2019 dieses Motiv erneut aufgegriffen, diesmal in skizzenhafter Form. „Bilbao remake“ entstand. Es folgten weitere klein- und großformatige Varianten, die jeweils unterschiedliche Aspekte des ursprünglichen Gruppenmotivs in den Vordergrund stellen.“