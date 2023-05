Gedenken zum 8. Mai in Krefeld Rap-Musik erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs

Der 8. Mai 1945: An diesem Tag endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Esther Bejarano, die als Mitglied des Frauenorchesters von Auschwitz das KZ überlebt hat, forderte: „Der 8. Mai muss ein Feiertag werden! Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten. Und hilft vielleicht, endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken: Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – und Schwesterlichkeit.“ Sie sagte es 2021 - zwei Monate vor ihrem Tod im Alter von 96 Jahren.